Буэнос-Айрес, , 05:49 — REGNUM Информацию, касающуюся изучения эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», передадут Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) власти Аргентины в соответствии с поступившим от организации запросом. Об этом 25 января заявила аргентинский министр здравоохранения Карла Виссотти в эфире радиостанции Red.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам главы минздрава, указанные сведения должны помочь более быстрому согласованию препарата со стороны ВОЗ. Виссотти добавила, что подобные просьбы ведомство получило по поводу китайской вакцины CanSino и препарата Sinopharm.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января издание La Nacion распространило информацию о том, что Карла Виссотти на встрече с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом призвала ускорить одобрение вакцин «Спутник V» и CanSino.

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