Биробиджан, 26 января, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Житель Биробиджана стрелял в косулю из ружья и будет наказан в соответствуии с действующим законодательством. Инцидент произошёл 26 января возле инфекционной больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Еврейской АО.

Kurganobl.ru Косуля

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Мужчину подозревают в незаконной охоте. Он подтвердил, что увидел косулю, когда ездил в больницу к отцу. Биробиджанец вернулся домой, взял ружьё, и, приехав обратно к медучреждению, стрелял в животное. Заметив прохожего, мужчина убежал, по пути бросив ружьё в снег.

Оружие нашли и изъяли сотрудники полиции. Ружьё оказалось не зарегистрированным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за две недели 2022 года инспекторы госохотнадзора выявили 45 нарушений. В том числе были выявлены факты незаконной добычи двух лосей и 17 сибирских косуль.