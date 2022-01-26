Пекин, 26 января, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Китай будет наращивать свои возможности по переработке отходов в рамках усилий страны по содействию экологичному и низкоуглеродному развитию, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

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К 2025 году Китай создаст сеть по переработке отходов с более чем 1000 центрами зеленой сортировки, говорится в руководстве, совместно выпущенном семью правительственными ведомствами, включая Национальную комиссию по развитию и реформам КНР.

К 2025 году около 60 городов будут иметь полноценные системы повторного использования отходов. Повторное использование девяти основных ресурсов достигнет 450 млн тонн к 2025 году, включая железо и сталь, медь, алюминий, свинец, цинк, бумагу, пластмассы, резину и стекло.

Согласно руководству, правительство разработает дополнительные стратегии поддержки повторного использования отходов, включая снижение налогов и сбор средств. Китай объявил, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.