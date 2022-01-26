Сан-Сальвадор, , 05:45 — REGNUM Международный валютный фонд призвал власти Сальвадора исключить биткойн из перечня официальных платежных средств в стране. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Биткойн (сс) Andre Francois

«Они (члены исполнительного комитета МФВ — прим. ИА REGNUM) призвали власти сузить сферу применения закона о биткойне, лишив его статуса официального платежного средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители фонда провели консультации с властями Сальвадора и оценили экономическую ситуацию в республике. При этом в МФВ не исключили, что криптовалюта помогла экономике Сальвадора оправиться от ущерба, нанесенного пандемией коронавирусной инфекции. Однако в фонде считают, что использование биткойна несет крупные риски для финансовой стабильности в республике.

Напомним, в Сальвадоре в 2021 году приняли закон, согласно которому биткойн мог использоваться в качестве официального платежного средства наряду с долларом США. Таким образом, республика стала первой страной мира, давшей статус платежного средства криптовалюте.