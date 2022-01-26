Пекин, 26 января, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Верховная народная прокуратура Китая распорядилась арестовать бывшего высокопоставленного законодателя провинции Хэбэй на севере Китая Сун Тайпина, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Twicopy.org Юань

Сун подозревается в получении взятки. Дело Суна было передано в органы прокуратуры для судебного преследования после расследования, проведенного Национальной надзорной комиссией Китая.

Сун ранее был заместителем председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэбэй.