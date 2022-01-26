Пекин, , 05:40 — REGNUM По данным управления лесного хозяйства КНР, Китай будет поддерживать развитие песчаной промышленности в рамках усилий страны по защите и восстановлению экосистем пустынь, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Пустыня Гоби (сс) Christopher Michel

Страна будет использовать уникальные ресурсы в песчаных районах научным способом, продвигать лесное хозяйство, пастбища и песчаную промышленность, включая водосберегающие посадки и экологически чистые услуги в пустынных зонах, в соответствии с планом развития песчаной промышленности, опубликованным Национальным управлением лесного хозяйства и пастбищ Китая.

Площадь региональных пустынных земель Китая составляет около 1,62 млн квадратных километров, и, по данным администрации, в стране насчитывается более 15 500 предприятий в области лесного хозяйства, пастбищ и песчаной промышленности.

Годовой объем производства в песчаном секторе оценивается примерно в 500 млрд юаней (около $94,6 млрд). На сегодняшний день в стране создано в общей сложности 98 национальных пустынных парков.