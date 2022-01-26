Москва, , 12:30 — REGNUM Новый президент Армении будет ставленником премьера Пашиняна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил политолог Аслан Рубаев.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Новым президентом Армении, скорее всего, будет какое-то новое прозападное лицо, которое выберет Никол Пашинян. Совершенно западно ориентированный, потому что, если мы смотрим на то, что происходит сегодня с Арменией, то это — планомерный разворот, уход от России. С кем угодно, но только не с Россией!» — сказал эксперт.

Напомним, что Армен Саркисян, президент Армении, 23 января заявил о своём уходе в отставку.