Москва, 26 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Новый президент Армении будет ставленником премьера Пашиняна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил политолог Аслан Рубаев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

«Новым президентом Армении, скорее всего, будет какое-то новое прозападное лицо, которое выберет Никол Пашинян. Совершенно западно ориентированный, потому что, если мы смотрим на то, что происходит сегодня с Арменией, то это — планомерный разворот, уход от России. С кем угодно, но только не с Россией!» — сказал эксперт.

Напомним, что Армен Саркисян, президент Армении, 23 января заявил о своём уходе в отставку.