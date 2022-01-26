Пекин, , 05:38 — REGNUM Китай направил 16 команд для проверки мер по контролю рисков по всей стране с целью обеспечения безопасности на рабочих во время празднования китайского Лунного Нового года и зимних Олимпийских игр, сообщило 25 января Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Символ Нового года — тигр Дарья Драй © ИА REGNUM

Инспекционные группы, организованные Управлением Комиссии по безопасности труда при Госсовете КНР, будут контролировать усилия по обеспечению безопасности на производстве в 31 провинциальном регионе страны, а также Синьцзяном производственно-строительном корпусе до конца марта, говорится в сообщении MEM.

Китай встретит Год тигра 1 февраля, а Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине стартуют уже 4 февраля. Особое внимание будет уделено районам, подверженным рискам безопасности на рабочем месте, включая дорожное движение, строительство и городское газоснабжение, говорится в сообщении министерства.