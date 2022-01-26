Пекин, , 05:35 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая издала ряд указаний по усилению защиты бассейна реки Хуанхэ в стране с помощью правовых мер, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Хуанхэ — желтая река Peretrem.com

Преступная деятельность, наносящая ущерб безопасности, окружающей среде и ресурсам бассейна, должна быть строго наказана в соответствии с законом, говорится в указаниях прокуратуры. В этом отношении не должно быть никаких уступок и необходимо поддерживать авторитет правовой системы, отмечается в постановлении.

Согласно указаниям, прокуратура будет продвигать кампанию, проводимую совместно с Министерством водных ресурсов КНР, с тем чтобы продолжить исправление нарушений в управлении и охране озер и рек в бассейне.

При рассмотрении судебных исков или споров, касающихся бассейна, органы прокуратуры по всей стране должны проверять выполнение своих приговоров и предложений, чтобы лучше защищать общественные интересы, отметили в прокуратуре.