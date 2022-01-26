Нанкин, Китай, 26 января, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Бывшая заместитель председателя Синьцзян-Уйгурского автономного района Жэнь Хуа была приговорена к 14 годам тюремного заключения и штрафу в размере 4 млн юаней (около $630 700) за взяточничество, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Юань

Народный суд промежуточной инстанции города Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая установил, что Жнь воспользовалась своим положением, чтобы лоббировать частные интересы третьих лиц в отношении контрактов на развитие инфраструктуры, деловых операций, банковских кредитов и организации рабочих мест в период с 2007 по 2020 год, когда она последовательно занимала разные должности.

Взамен Жэнь приняла денег и подарков на сумму более 47,15 млн юаней, говорится в приговоре суда. Суд постановил назначить Жэнь мягкое наказание, поскольку она сотрудничала во время следствия, призналась в своих преступлениях и раскаялась. Все незаконные доходы были возвращены.