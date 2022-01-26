Сиань, Китай, 26 января, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Несколько гончарных изделий, бронзовых изделий, а также статуэток людей и животных, изготовленных из золота, серебра и бронзы, были обнаружены в яме № 1 знаменитого музея терракотовых воинов в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Китайская терракотовая армия

По данным музея мавзолея императора Циньшихуана, раскопки в яме № 1 и прилегающих к ней погребальных ямах начались в 2013 году. В яме № 1 есть три погребальные ямы с лошадью и колесницей, где был обнаружен набор из 15 колокольчиков, фигурки людей из металла, демонстрирующие яркие акробатические трюки, и статуи животных. Реликвии указывают на выдающийся и высокопоставленный статус владельца гробницы, сообщили в музее.

На данный момент археологи восстановили такие предметы старины, как золотые и серебряные верблюды, танцующие статуэтки из золота, нефритовый треножник и серебряная гончая собака. Обнаруженная в 1974 году армия терракотовых воинов была построена императором Циньшихуаном из династии Цинь (221 — 207 г. до н.э.), который впервые объединил Китай.

Яма №1, является самой крупной погребальной ямой, раскопанной до сих пор, и занимает площадь 14 260 квадратных метров. Согласно расположению армии, после полных раскопок в яме удалось обнаружить более 6000 терракотовых воинов и лошадей.