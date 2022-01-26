Пекин, , 05:25 — REGNUM Выставка, посвященная китайской цивилизации, открылась в музее Запретного города в центре Пекина, сообщает агентство Синьхуа.

Запретный город kallgan

На выставке представлено более 130 экспонатов или наборов драгоценных культурных реликвий, которые проливают свет на происхождение, развитие и достижения китайской цивилизации, а также на ее основной вклад в развитие человеческой цивилизации.

Выставка продлится до 4 мая. Для входа требуется предварительное бронирование, при этом дневной лимит посетителей ограничен 3000 человек.