Пекин, , 05:23 — REGNUM Высокопоставленный китайский чиновник призвал зарубежных китайцев черпать мудрость из прочной китайской цивилизации перед лицом глобальных изменений, невиданных за столетие, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Китаец Цитата из к/ф «Большой переполох в маленьком Китае». Реж. Джон Карпентер. 1986. США

«Заморские китайцы будут хорошо восприниматься в мире только тогда, когда китайская цивилизация будет правильно понята», — заявил директор Управления по делам заморских китайцев при Госсовете КНР Пань Юэ.

Пань передал приветствия китайцам за рубежом, а также тем, кто вернулся в Китай, а также их семьям в преддверии предстоящего китайского Лунного Нового года.

Отметив, что 2021 год ознаменовался достижением первой столетней цели Коммунистической партии Китая, Пань высоко оценил вклад поколений зарубежных китайцев за прошедшее столетие.

Соотечественники разделяют чувства зарубежных китайцев в то время, когда пандемия COVID-19 продолжает бушевать во всем мире, а международная ситуация остается сложной из-за растущего одностороннего подхода и расизма, сказал Пань.

За прошедший год Китай предоставил вакцины против COVID-19 миллионам иностранных граждан Китая, работающих и обучающихся в 180 странах, и увеличил помощь нуждающимся китайцам за рубежом, добавил он.

Чиновник заявил, что китайское правительство продолжит налаживать более тесные связи с зарубежными китайцами, среди прочего, улучшая онлайн-медицинские, административные и культурные услуги.