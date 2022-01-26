Москва, 26 января, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В среду, 26 января, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −6… −4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

В ночь на 27 января в Москве облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха −11… −9 °C.

Ветер западный 5−10 м/с, ночью — северо-западный с переходом на южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −9… −4 °C днём. Ночью — −14… −9 °C.

В четверг, 27 января, днём в столице ожидается −7… −5 °C, по области −10… −5 °C. Облачно, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −12… −7 °C, небольшой снег.

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