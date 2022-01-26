Москва, , 05:26 — REGNUM В январе-феврале 2022 года компании из дивизиона «Яндекса» планировалось проверить как минимум девять раз. Именно столько проверок, в том числе внеплановых, намечено четырьмя надзорными органами в отношении ООО, которые входят в группу и содержат в своём наименовании слово «Яндекс», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Судя по данным ФГИС, само ООО «Яндекс» должны проверить Росздравнадзор, управление Роспотребнадзора по г. Москве, комитет государственного экологического надзора Ленобласти. А ООО «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси» ожидают проверки трудовой инспекции столицы. Часть проверок внеплановые и связаны с нарушением трудовых прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2021 год компании IT-группы только госинспекция труда Москвы проверяла 26 раз, в том числе после жалоб работников.

Претензии надзорных органов на сегодня в России есть к целому ряду участников группы. Так, ранее ФАС РФ усмотрела у ООО «Яндекс» злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска». Судебное разбирательство, инициированное по этой проверке компанией, завершилось подписанием мирового соглашения. Помимо этого, к «Яндекс.Такси» есть претензии на Кубани, где минтранс пытается установить запрет на передачу заказов лицам, которые не имеют соответствующих разрешений.

Юридическими владельцами группы являются офшорные активы, прописанные в Нидерландах. Бенефициаром выступает российский олигарх с паспортом Мальты Аркадий Волож и его семейный траст.