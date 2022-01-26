Пекин, , 05:19 — REGNUM Дочерняя компания China National Petroleum Corp незаконно перепродала миллионы метрических тонн импортированной сырой нефти другим нефтеперерабатывающим заводам для получения прибыли, сообщает информационное агентство Синьхуа.

Нефть Vneconomy.vn

Согласно расследованию, проведенному объединенной инспекционной группой, возглавляемой Госсоветом КНР, нефтяная компания CNPC перепродала 179,5 млн тонн сырой нефти 115 независимым нефтеперерабатывающим заводам в Китае с июня 2006 года, когда компания впервые продала 400 000 тонн сырой нефти группе Befar в провинции Шаньдун под видом «топливной смеси».

Власти наказали компанию и конфисковали ее незаконную прибыль, сообщает Синьхуа. Наказание не уточнялось. В нем говорилось, что ведущие должностные лица CNPC также должны быть быть привлечены к ответственности за неисполнение служебных обязанностей.

Дочерняя компания нарушила правила обращения с нефтепродуктов и отраслевую политику страны, разбалансировав при этом рынок нефти и поощряя незаконные независимые нефтеперерабатывающие заводы слепо развивать свои мощности, говорится в отчете. Это также способствовало незаконному утверждению местных проектов нефтепереработки, нарушило честную конкуренцию и привело к потере государственных доходов.

В последние годы власти заняли жесткую позицию в отношении использования квот на сырую нефть и импорта. Ежегодный импорт сырой нефти в Китай сократился до 513 млн тонн в прошлом году с 542 млн тонн в 2020 году, сократившись впервые с 2001 года, по данным Главного таможенного управления КНР.