Куала-Лумпур, , 05:18 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 4066 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 2 840 225. Также за минувшие сутки на малазийской территории скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 31 918 человек.

Отмечается, что в настоящее время в королевстве числится 45 699 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 131 пациент находится в палатах реанимации, из них 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также к 26 января в Малайзии полностью привились против COVID-19 не менее 78,7% жителей.