Владивосток, 26 января, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Три центра общественного здоровья создадут на базе медицинских учреждений Приморья. В 2021 году уже были открыты региональный центр и три первичных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Советский плакат. Если хочешь быть здоров — закаляйся!

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Работа ведется в рамках национального проекта «Демография».

Планируется организовать первичные центры здорового образа жизни на базе Спасской, Артемовской и Арсеньевской городских больниц. Приоритетными направлениями их работы станут пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально значимых заболеваний населения.

«Особенность предлагаемых программ в центрах заключается в том, что они разработаны совместно с ведущими специалистами страны в области питания, физической активности и психологами таким образом, чтобы информация, подаваемая человеку, не вызывала отторжения», — пояснили в минздраве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Ямала открыли духовно-просветительский центр на территории храма святых апостолов Петра и Павла.