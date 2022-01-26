Пекин, 26 января, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Набор в армию первой половины 2022 года в Китае начнется 15 февраля и закончится 31 марта, сообщает газета China Daily.

Mil.ru Солдаты Народно-освободительной армии Китая

Набор второго полугодия продлится с 15 августа по 30 сентября, говорится в приказе Госсовета КНР и Центрального военного совета Китая, который был зачитан на телеконференции. Начиная с прошлого года вооруженные силы Китая расширили призыв на военную службу с одного раза в год до двух раз в год.

Набор в армию в этом году в основном ориентирован на студентов и выпускников колледжей, а приоритет должен быть отдан студентам, специализирующимся в области науки и техники, а также тем, кто обладает навыками, необходимыми для подготовки к войне.