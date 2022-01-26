Пекин, , 05:12 — REGNUM По данным Национального космического управления Китая, многорежимный спутник «Гаофэнь» высокого разрешения завершил испытания на орбите и вступил в период эксплуатации, сообщает газета China Daily.

Снимок Земли со спутника «Гаофэнь-3» Chinanews.com

Управление заявило 21 января, что спутник наблюдения Земли работал штатно во время своего 18-месячного пробного периода начнет обслуживать своих пользователей, в том числе министерства природных ресурсов, управления по чрезвычайным ситуациям, министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов.

Спутник был запущен на ракете-носителе «Чанчжэн 4B» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в июле 2020 года.

Он оснащен многорежимным тепловизором высокой четкости, разработанным в Китае, который может предоставлять изображения и данные дистанционного зондирования для ряда государственных секторов и предприятий, включая разведку природных ресурсов, ликвидацию последствий стихийных бедствий, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды и городское строительство, говорится в сообщении администрации.

Оптический спутник дистанционного зондирования серии «Гаофэнь» был разработан и изготовлен Китайской академией космических технологий под руководством государственного подрядчика China Aerospace Science and Technology Corp. Ожидается, что он будет работать не менее восьми лет на солнечно-синхронной орбите.

Тепловизор — это камера высочайшей четкости, способная делать четкие снимки окна автомобиля с высоты более 600 километров, сообщили в академии. Он также может определять рост различных культур, помогая фермерам лучше оценивать урожайность.

Китай запустил программу «Гаофэнь» в мае 2010 года, которая включена в список 16 важных национальных проектов страны в области науки и техники. С тех пор было запущено и находится в эксплуатации более 10 спутников семейства.