Южно-Сахалинск, , 05:11 — REGNUM Для жителей Сахалина и Курил ввели новую меру соцподдержки — населению будут за счет регионального бюджета компенсировать расходы на проживание в пансионате при областной клинической больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в правительстве Сахалина.

В больнице

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Жители районов островного региона, которые по направлению врачей приезжают в областную больницу для получения консультации, прохождения обследования или лечения раньше самостоятельно несли расходы на проживание в пансионате.

«По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы нашли решение и теперь будем возмещать расходы на пансионат при областной больнице», — сказала министр социальной защиты Сахалина Ольга Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на дополнительную поддержку многодетных семей, разработали депутаты Госдумы от фракции СРЗП.