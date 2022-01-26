Благовещенск, 26 января, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Сотрудник отделения полиции Магдагачинского района Амурской области был за рулём в нетрезвом состоянии и не справился с управлением автомобилем. Машина врезалась в припаркованный на обочине грузовик, в ДТП погиб пассажир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Арестованный полицейский

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На месте аварии скончалась коллега полицейского, работавшая в правоохранительных органах экспертом. В автомобиле также находились 19-летний сын погибшей женщины и ещё один сотрудник полиции, они госпитализированы.

ДТП произошло вечером 25 января. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием 33-летнего сотрудника полиции было возбуждено в Бурятии. Он сбил 32-летнего мужчину, шедшего по обочине с двумя женщинами.