Киев, , 05:04 — REGNUM Первый за 11 лет украинский спутник «Сич-2−30» мог сломаться сразу после запуска. Такое заявление сделал 25 января бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник на своей странице в Facebook.

Украинское предприятие «Мотор Сич» Freeman88

Как пояснил эксперт, в августе 2021 года между Украиной и США было подписано соглашение по обмену данными между странами об объектах, перемещающихся в космическом пространстве. Все подобные объекты заносятся в базу, которая доступна на специальном сайте.

В настоящее время никаких данных о спутнике «Сич-2−30» нет, космический аппарат до сих пор неидентифицирован, хотя это должно было произойти в автоматическом режиме, сразу же, как только объект попал в космическое пространство. Идентификация происходит или с помощью владельца космического аппарата, или если владелец сам хочет раскрыть траекторию полета, или в рамках договоренностей, как с аппаратом «Сич-2−30».

Колесник предположил, что идентификация не произошла из-за отсутствия устойчивой связи со спутником, а это означает, что украинская сторона не может предоставить информацию о расширенных параметрах спутника. Такое может произойти, например, в случае утери аппарата.

Напомним, спутник «Сич-2−30» стал первым за 11 лет аппаратом, запущенным Украиной на орбиту Земли. Запуск был осуществлён на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Он предназначался для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий.

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