Владивосток, , 04:55 — REGNUM Очередное заседание Законодательного собрания Приморья впервые за долгое время 26 января прошло в очном режиме, но с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Все депутаты и сотрудники аппарата привиты, а некоторые уже даже прошли ревакцинацию. Одним из первых вопросов парламентарии рассмотрели инициативу губернатора Олега Кожемяко о поддержке спортсменов-инвалидов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен-инвалид Marie-Lan Nguyen

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Корректировка закона «О физической культуре и спорте в Приморском крае» позволит спортсменам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, представляющим регион на официальных спортивных соревнованиях в составе сборных команд, по итогам сезона 2021 года получать ежемесячные стипендии, а также призовые выплаты за победы уже в 2022 году. Законопроект также предусматривает ежемесячные выплаты для их тренеров.

В соответствии с действующей редакцией краевого закона призовые выплаты и ежемесячные стипендии спортсмены могут получать за высокие спортивные результаты только в случае, если в международных соревнованиях участвуют команды не менее 25 стран, а во всероссийских — не менее 25 процентов субъектов РФ. Предложенные изменения эти барьеры убирают, поскольку на практике такое представительство на чемпионатах и первенствах бывает не всегда, особенно в последние два года из-за ограничений, связанных с пандемией.

Рассматриваемые изменения предусматривают: ежемесячные стипендии спортсменам — лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам — победителям чемпионатов, первенств и кубков мира и Европы и ежемесячные выплаты их тренерам; призовые выплаты призерам, победителям Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов, первенств и кубков мира и Европы, чемпионатов, первенств и кубков России и их тренерам.

В краевом бюджете на 2022 год предусмотрено более 10 млн рублей на призовые выплаты и более 2 млн рублей на ежемесячные специальные стипендии спортсменам и выплаты тренерам, в том числе 216 тыс. рублей для победителей спортивных первенств и чемпионатов с ограничениями по здоровью и инвалидов, а также их тренеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грозном построят физкультурно-оздоровительный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильного населения.