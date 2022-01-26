Нью-Йорк, США, 26 января, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Постпредство России при Организации Объединённых наций (ООН) обвинило коллег из США в лицемерии из-за подрыва ценностей ООН, а также в заявлениях о своей исключительности. Об этом сказано в опубликованном 26 января пресс-релизе российского представительства.

ООН

Утверждения американских коллег о нацеленности руководства США на возрождение ценностей, на которые опирается ООН, в российском постпредстве при ООН назвали «очередным примером лицемерия». Как указывают российские представители, на практике в Москве видят попытки подрыва ценностей ООН в русле продвижения концепции мирового порядка, основанной на «праве сильного», а не на нормах международного права.

Российские дипломаты напомнили о заявлениях помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Накануне «Саммита за демократию», прошедшего в декабре 2021 года Салливан сделал заявление, в котором ясно указал, что «структура международных отношений во главе с ООН уходит в прошлое».

По мнению российских представителей, американские коллеги не видят противоречия между своими призывами противостоять продвижению «авторитарного видения международного порядка» и одновременными претензиями на «восстановление лидерства США в ООН».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия обвинила США в злоупотреблении размещением штаб-квартиры ООН.