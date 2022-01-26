Кемерово, , 04:37 — REGNUM Завод-производитель оборудования для недропользователей получил банкротный иск от налогового органа. Арбитраж Кемеровской области пока не принял к производству претензии к ООО «Абашевский машиностроительный завод» и дату заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от межрайонной инспекции ФНС №14 по Кемеровской области подан в суд 25 января 2022 года. Сумма претензий — 726 917,83 рубля.

В ЕГРЮЛ предприятие оформлено в декабре 2015 года. Прописан завод в Новокузнецке. Средняя численность персонала — около 20 человек. Владелец и руководитель — Руслан Сапожков, который также является владельцем ООО «Машиностроительная компания», учрежденного в 2017 году для работы в той же отрасли.

Напомним, тем временем в Татарии банкротные претензии получили АО «Набережночелнинский крановый завод» и ООО «Электротехнический завод Тесла». Последнее работает в сфере производства строительных металлических конструкций.