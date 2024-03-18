Свердловская область, 10 апреля, 2009, 10:25 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в администрации Екатеринбурга подписан меморандум о создании Урало-Лигурийского технологического центра. С российской стороны своей подписью документ заверил первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Якоб. Итальянскую сторону представил президент агентства по интернационализации предприятий правительства области Лигурия Франко Априлле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Этот уникальный совместный проект, который является пилотным для Екатеринбурга, Урала и Лигурии, - очередная веха в партнерских отношениях между центром Уральского ФО и Италией. Как отметил Якоб, ранее между регионами преобладали культурные и гуманитарные контакты. Центр создаст базу для прочного сотрудничества на технологическом и промышленном уровне.

В задачи Центра будет входить стимулирование технологического обмена, подготовка кадров, организация двустороннего сбыта продукции и услуг, что, в свою очередь, будет содействовать как дальнейшему развитию промышленного сотрудничества, так и укреплению партнерских отношений между Италией и столицей Урала.