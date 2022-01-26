Благовещенск, 26 января, 2022, 04:27 — ИА Регнум. В Амурской области ускорят создание приютов для бездомных животных и разработают комплекс мер для работы по этому вопросу. Такое распоряжение дал глава региона Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

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«Сегодня на заседании правительства поднял важную тему бродячих животных. Ко мне регулярно приходят жалобы от жителей области. Эта тема вызывает серьезные беспокойства, особенно учитывая инцидент в Забайкальском крае», — отметил губернатор.

Он считает необходимым скорректировать действующий закон «Об ответственном обращении с животными», ответственным за работы по этому направлению назначен заместитель председателя правительства региона Олег Турков.

Параллельно в Приамурье строят приюты для собак и готовятся разработать комплекс мер для решения проблемы бродячих собак. Василий Орлов призвал выполнить эту задачу в течение двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в селе Домна Читинского района Забайкальского края от укусов бездомных животных погибла девочка семи лет. Тело ребёнка нашли на пустыре. Ранее жители села неоднократно жаловались на проблему бродячих собак.