Владивосток, 26 января, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил депутатам подготовить поправки в закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае». Актуальность таких поправок обусловлена несовершенством действующего законодательства, которое не позволяют эффективно решать проблему безнадзорных животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По словам Кожемяко, действующий закон ограничивает возможности муниципалитетов в области контроля численности бездомных животных, в первую очередь, собак.

«Закон не предусмотрел решений, которые позволили бы главам муниципальных образований строить приюты по субсидии, которую мы можем выделить. Не предусмотрены возможности для органов муниципальной власти самим принимать решения в режиме повышенной готовности, а также разрешение частным ветеринарным врачам, работающим в питомниках и пунктах передержки, принимать решение об определении категории содержащихся там собак, например, насколько они агрессивны», — пояснил губернатор.

Это привело к ситуации, когда возможность выделить деньги муниципалитетам на исполнение таких полномочий есть, а муниципальных приютов для животных в крае нет.

«Нам все-таки нужно принять закон об обязательном чипировании домашних животных. Тогда мы сможем предъявлять требования к хозяину собаки в случае каких-либо инцидентов, понимать, безнадзорное это животное или нет, а также чипировать безнадзорных», — сказал Олег Кожемяко, добавив, что возможно потребуется депутатская инициатива о внесении изменений и в федеральное законодательство.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам Госдумы подготовить обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову по ситуации с нападениями бездомных собак на людей.