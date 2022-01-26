Вашингтон, 26 января, 2022, 04:17 — ИА Регнум. США продадут Египту три радиолокационные системы противовоздушной обороны (ПВО), 12 военно-транспортных самолётов C-130 Super Hercules, а также связанное оборудование, общей стоимостью $2,5 млрд. Об этом 25 января сообщает пресс-служба управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

33fw.af.mil С-130J Super Hercules

По информации ведомства, которое отвечает за поставки американской военной техники и оружия по межправительственным контрактам, ранее правительством Египта были поданы запросы на приобретение данной техники со всем вспомогательным оборудованием и технической поддержкой. Госдепартамент США 25 января их одобрил и уведомил Конгресс о намерении поставить военное оборудование стране, которая «продолжает оставаться важным стратегическим партнёром на Ближнем Востоке».

«Сделка повысит способность Египта противостоять текущим и будущим угрозам… поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США».

Как сообщало ИА REGNUM, США и Египет по итогам переговоров в ноябре 2021 года подтвердили продолжение сотрудничества двух стран в оборонной сфере.