Хабаровск, 26 января 2022, 04:14 — REGNUM В Хабаровске 26 января на электронную почту мэрии поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.
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Управление образования объявило об эвакуации школьников. Детей вывели из всех 70 учреждений и распустили по домам.
Вторая смена зависит от скорости проверки учреждений спецслужбами.
Лжеминирования происходят уже второй раз за январь.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании поступили в образовательные учреждения Анадыря на Чукотке.