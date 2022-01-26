Хабаровск, 26 января, 2022, 04:14 — ИА Регнум. В Хабаровске 26 января на электронную почту мэрии поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

(сс)GDJ Взрыв

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Управление образования объявило об эвакуации школьников. Детей вывели из всех 70 учреждений и распустили по домам.

Вторая смена зависит от скорости проверки учреждений спецслужбами.

Лжеминирования происходят уже второй раз за январь.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании поступили в образовательные учреждения Анадыря на Чукотке.