Москва, 26 января, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Тела двух человек были обнаружены сотрудниками МЧС в запертой квартире многоэтажного дома на юге Москвы. Об этом 26 января сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Убийство

По предварительной информации, тела погибших были обнаружены в доме, расположенном в районе Бирюлёво на улице Кустанайской. Дверь в квартиру вскрывали сотрудники МЧС в присутствии арендодателя. Погибшие, девушка и мужчина, совместно проживали в квартире, соседи их характеризуют как спокойную пару, никаких жалоб на жильцов не поступало.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причина гибели людей устанавливается.

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