Арсеньев, Приморский край, 26 января, 2022, 04:01 — ИА Регнум. В Арсеньеве вечером 15 января в подъезде девятиэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взрыв в доме

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Взрыв прозвучал на шестом этаже малосемейного общежития по улице Островского, 4.

По предварительным данным, ранее судимый местный житель совершил подрыв взрывного устройства, в результате которого один человек погиб и пятеро, включая подрывника, получили ранения. Им оказана медицинская помощь.

На место происшествия прибыла полиция и УФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям убийство, совершенное общеопасным способом, покушение на убийство двух или более лиц и незаконное хранение взрывных устройств.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Арсеньева.

Установлено, что мужчина кинул гранату в соседей, которые дрались на лестничной клетке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сосновском районе Челябинской области подросток применил на территории школы пиротехническое устройство.