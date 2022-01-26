Корабли Балтийского флота провели успешные артиллерийские стрельбы
Балтийск, Калининградская область, 26 января, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Корабли Балтийского флота (БФ) ВМФ России в ходе плановых учений провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Стрельбы на полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, проводили экипажи малых ракетных кораблей (МРК) «Мытищи», «Одинцово» и «Зелёный Дол».
Для стрельб использовались корабельные артиллерийские установки АК-176 и АК-630, которые успешно поразили все поставленные на различных высотах и дистанциях мишени.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 боевых кораблей и судов Балтийского флота вышли из пунктов постоянного базирования для проведения плановых учений.