Балтийск, Калининградская область, 26 января, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Корабли Балтийского флота (БФ) ВМФ России в ходе плановых учений провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на МРК «Мытищи»

Стрельбы на полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, проводили экипажи малых ракетных кораблей (МРК) «Мытищи», «Одинцово» и «Зелёный Дол».

пресс-служба ЗВО «В качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы «Акация» с мыса Таран в Калининградской области».

Для стрельб использовались корабельные артиллерийские установки АК-176 и АК-630, которые успешно поразили все поставленные на различных высотах и дистанциях мишени.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 боевых кораблей и судов Балтийского флота вышли из пунктов постоянного базирования для проведения плановых учений.