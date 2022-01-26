Нью-Йорк, США, , 03:44 — REGNUM Соединенные Штаты для своих целей используют размещение штаб-квартиры ООН. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства России при организации.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как мы видим, США при реализации своего курса на «сдерживание» России не гнушаются откровенных злоупотреблений статусом государства пребывания штаб-квартиры ООН в нарушение применимых норм международного права», — заявили дипломаты.

Также в постпредстве обвинили Вашингтон в создании проблем для российских дипломатов с получением виз для въезда в Соединенные Штаты. США либо отказывают в выдаче виз, либо выдают их в самый последний момент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США пообещали ввести санкции против Белоруссии если ее территория будет использоваться Россией для якобы нападения на Украину. В частности, Вашингтон обещает устроить Минску «быстрый и решительный ответ».