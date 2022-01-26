Хабаровск, 26 января, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Эвакуация учеников и сотрудников проходит во всех школах Хабаровска после получения сообщения о минировании. Об этом 26 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Rafael Mizrahi Взрывное устройство

Анонимное письмо с угрозами поступило утром на электронную почту мэрии города. Сразу после получения информации управлением образования была организована эвакуация учеников и сотрудников всех школ Хабаровска.

Учеников младших классов отправили под присмотром учителей в тёплые помещения рядом со школами. Старшеклассников отпустили по домам.

Уточняется, что информация о проведении второй смены в школах будет объявлена позднее. Как уточнили в администрации города, всё зависит от скорости проверки зданий сотрудниками спецслужб.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации школ в Анадыре в связи с получением сообщений о «минировании». Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.