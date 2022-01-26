Москва, 26 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Бывший президент Армении Армен Саркисян ушёл в отставку потому, что не желал, чтобы его имя ассоциировалось с предательскими уступками армянской стороне Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил политолог Аслан Рубаев.

President.am Армен Саркисян

Никол Пашинян хочет ускоренно хочет заключить союзные отношения с Турцией. Это совершенно не укладывается в голове у Саркисяна. Ему не хочется войти в историю, как президент, при котором завязались дипломатические отношения с Османской империей. Он не хочет закончить свою политическую карьеру именно так, потому что заключение дипломатических отношений между Арменией и Турцией будут означать крах армянской политики. Армяне отнесутся к этому очень плохо. А Пашиняна это выкинет из кресла премьер-министра и похоронит всю его политическую карьеру в принципе. Аслан Рубаев Саркисян подал в отставку только из-за того, чтохочет ускоренно хочет заключить союзные отношения с Турцией. Это совершенно не укладывается в голове у Саркисяна. Ему не хочется войти в историю, как президент, при котором завязались дипломатические отношения с Османской империей. Он не хочет закончить свою политическую карьеру именно так, потому что заключение дипломатических отношений между Арменией и Турцией будут означать крах армянской политики. Армяне отнесутся к этому очень плохо. А Пашиняна это выкинет из кресла премьер-министра и похоронит всю его политическую карьеру в принципе.

Напомним, что 23 января Армен Саркисян ушёл в отставку с поста президента Армении.