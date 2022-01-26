Анадырь, , 03:23 — REGNUM Сообщения о минировании поступили в образовательные учреждения города Анадыря. Об этом 26 января сообщает пресс-служба правительства Чукотского АО.

Взрывное устройство p.Gordon

Информация о минировании образовательных учреждений поступила с утра. Ученики и сотрудники школы были оперативно эвакуированы. Здания были обследованы специалистами, взрывных устройств и взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Сообщения о минировании были признаны ложными. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности злоумышленников, сообщивших ложные сведения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации в школах Петропавловска-Камчатского после получения сообщений о заложенных взрывных устройствах.

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