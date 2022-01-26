Тюмень, , 03:12 — REGNUM В Тобольском районе Тюменской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда №099 сообщением Сургут — Екатеринбург. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Надпись РЖД на вагоне Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Инцидент произошёл 25 января 2022 года в 03:09 (01:09 мск) на перегоне Сузгун — Сетово. Предварительная причина происшествия — дефект колёсной пары.

Пострадавших нет, повреждений устройств инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава не допущено.

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента на предмет исполнения законодательства о безопасности движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января в Оренбургской области загорелся грузовой вагон, есть пострадавший.

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