В Тюменской области сошёл с рельсов локомотив поезда Сургут — Екатеринбург
Тюмень, 26 января, 2022, 03:12 — ИА Регнум. В Тобольском районе Тюменской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда №099 сообщением Сургут — Екатеринбург. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Надпись РЖД на вагоне
Инцидент произошёл 25 января 2022 года в 03:09 (01:09 мск) на перегоне Сузгун — Сетово. Предварительная причина происшествия — дефект колёсной пары.
Пострадавших нет, повреждений устройств инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава не допущено.
Уральская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента на предмет исполнения законодательства о безопасности движения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января в Оренбургской области загорелся грузовой вагон, есть пострадавший.