Тюмень, 26 января, 2022, 03:12 — ИА Регнум. В Тобольском районе Тюменской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда №099 сообщением Сургут — Екатеринбург. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Надпись РЖД на вагоне

Инцидент произошёл 25 января 2022 года в 03:09 (01:09 мск) на перегоне Сузгун — Сетово. Предварительная причина происшествия — дефект колёсной пары.

Пострадавших нет, повреждений устройств инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава не допущено.

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента на предмет исполнения законодательства о безопасности движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января в Оренбургской области загорелся грузовой вагон, есть пострадавший.