Петропавловск-Камчатский, , 03:08 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском после сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали все школы, сообщили на странице kamchatka_online в Instagram.

Бомба Rafael Mizrahi

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Известно, что сообщение о заложенной бомбе поступило в 10:30 по местному времени в администрацию столицы края. В электронном письме не был указан конкретный номер учебного заведения. Поэтому было принято решение эвакуировать все школы города.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Южно-Сахалинска утром 25 января поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из самолётов.