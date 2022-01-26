Красноярск, 26 января, 2022, 03:06 — ИА Регнум. В среду, 26 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −11… −9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Зима

В 07:00 на Театральной площади было — 12 °C.

Ночью с 26 на 27 января ожидается до −15… −13 °C, облачно, без осадков.

Скорость ветра переменных направлений 1−6 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В четверг, 27 января, в Красноярске до −14… −10 °C, облачно, небольшой кратковременный снег. Ночью — до −23… −17 °C.

В пятницу, 28 января, в Красноярске ожидается до −20… −14 °C днём и до −24… −22 °C ночью. Переменная облачность, небольшой кратковременный снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 26 января на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, снег, метель.

26−28 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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