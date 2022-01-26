26 января 2022 | Время чтения 3 мин

Анастасия Степанова, , 12:22 — REGNUM Крупное уголовное дело рассмотрели в Забайкалье. Глава минстроя края Дмитрий Ватагин судом был признан виновным в небрежном отношении к службе, из-за которого бюджет одного из городских округов региона получил ущерб в 1,6 млн рублей. Невнимательность или халатность стоили Ватагину шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. За что же наказали высокопоставленного регионального чиновника? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Дмитрий Ватагин © Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

О министре

Министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Ватагина назначили с 6 июля 2021 года.

До этого, с июля 2019 года, уроженец Читы работал руководителем государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза Забайкальского края». А ещё ранее занимал должности на Забайкальской железной дороге, а также был директором строительной компании.

Об уголовном деле

25 января 2022 года пресс-служба Центрального районного суда Читы сообщила, что четыре дня назад министр Ватагин был признан виновным в халатности. Небрежное исполнение обязанностей и такое же отношение к службе в период руководства ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края» привело к тому, что бюджету городского округа «Нерчинское» был причинён ущерб почти на 1,7 млн рублей.

Как отметили в СУ СК РФ по Забайкалью, в 2019 году тогда еще начальник ГАУ не надлежаще исполнил свои обязанности и контракт на благоустройство исторического центра города Нерчинска в итоге был подписан по завышенной цене.

Следователи отметили, что халатное отношение привело к тому, что «при составлении проектно-сметной документации был неверно применён один из индексов, что повлекло завышение сметной стоимости и причинение крупного ущерба бюджету».

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Нерчинск (сс) Mariasubb12

О спорном контракте и прочих фигурантах

В базе госзакупок на 2019 год фигурируют два контракта, связанных с благоустройством исторического центра Нерчинска: на разработку проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости — на 1,455 млн рублей и непосредственно на благоустройство. Второй тендер прошёл в декабре 2019 года со стартовой ценой 59 048 890 рублей. По нему «принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником». В итоге контракт предложили подписать на 54 561 108 рублей. Исполнителем стало ООО «АвангардРемСтрой».

В конце декабря 2020 года с «АвангардРемСтрой» контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. При этом в карточке контракта указано, что «причина расторжения контракта — соглашение сторон невозможности исполнения контракта». При этом, по данным с сайта госзакупок, фактически оплачено заказчиком 54 561 108 рублей, то есть полная стоимость.

Известно, что по делу также проходят два жителя Иркутской области, которые выступали субподрядчиками упоминаемого проекта. Оба фигуранта задержана и проходят по статье «Мошенничество».

В арбитраже Забайкалья на сегодня есть не до конца рассмотренный иск от администрации городского поселения «Нерчинское» к предпринимателю Дмитрию Кузакову из Иркутской области. С него пытаются взыскать стоимость невыполненных работ по контракту, который лёг в основу уголовного дел министра. В целом взыскивается 16 969 700 рублей и штраф — 590 488 рублей 90 копеек. Третьими лицами в деле проходят министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, иркутское ООО «ЭкоРесурс» (владелец — Павел Чекмез). Последнее, судя по данным из ЕГРЮЛ, с 1 декабря 2022 года планируется ликвидировать. Иными лицами в споре также проходит СУ СК России, а первоначальным ответчиком было как раз ООО «АвангардРемСтрой».

Дмитрий Ватагин © Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

В декабре 2021 года спор приостановили для проведения экспертизы, которая должна будет определить стоимость фактически выполненных работ на объекте и ответить на вопросы — соответствуют ли выполненные работы проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам, требованиям государственных стандартов, если не соответствуют, то в каком объеме и какой стоимости, а также какова стоимость невыполненных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.

А тем временем на сайте министерства уже осужденный Дмитрий Ватагин всё ещё числится министром.