Москва, 26 января, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Четыре вида убежищ, предоставляемых на территории России, предложило законодательно закрепить МВД РФ. Кроме того, ведомство подготовило критерии для предоставления каждого из убежищ. Это следует из проекта закона, подготовленного МВД, сообщает 26 января ТАСС.

Lodo27 Здание МВД России

Речь идёт о статусе беженца, временном и политическом убежище, а также временной защите. Решения о предоставлении статуса беженца, временного убежища и временной защиты принимают территориальные органы МВД. Политическое убежище предоставляется после рассмотрения дела президентом страны.

МВД РФ подготовлен законопроект, направленный на совершенствование системы предоставления убежища на территории страны. Цель законопроекта — обеспечить выполнение Россией международных обязательств по отношению к лицам, желающим найти защиту и убежище на её территории.