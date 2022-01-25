Токио, 26 января, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Решение ввести дотации из государственного бюджета для сдерживания цен на бензин и другие виды топлива приняли власти Японии, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда 25 января в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По словам главы ведомства, в среднем по стране стоимость самой распространенной марки бензина «регулар» превысила отметку в 170 иен (почти $1,5) за литр, что считается критическим показателем для вмешательства правительства.

Хагиуда отметил, что дотации будут получать оптовые компании, которые занимаются продажей топлива на основе нефти. Он добавил, что указанная мера вводится в Японии впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября японское правительство решило продать около 4,2 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны для борьбы с ростом цен на топливо.

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