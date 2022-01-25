Гавана, 26 января, 2022, 02:55 — ИА Регнум. На Кубе к уголовной ответственности привлечены не менее 790 участников массовых беспорядков и погромов, произошедших в ряде городов республики в июле 2021 года. Об этом 25 января сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Острова Свободы.

Протест на Кубе

пресс-служба генпрокуратуры Кубы «В прокуратуру после завершения следствия поступило 117 дел подготовительного этапа по серьёзным правонарушениям, в рамках которых 790 человек привлечены к уголовной ответственности за акты вандализма, посягательства на органы власти, людей и имущество, а также серьёзные нарушения порядка».

Отмечается, что 21% привлечённых к ответственности ранее уже имели судимость. Более 60% подсудимых были приговорены к условным срокам. Не менее 27 задержанных в возрасте до 16 лет были освобождены от ответственности в соответствии с кубинским законодательством. Постановление о привлечении к уголовной ответственности за подстрекательство к мятежу, «хотя и предусматривает суровое наказание, соответствует уровню» реального насилия, проявленного подследственными.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальные суды Кубы гарантируют беспрекословное выполнение закона во время судебных процессов, связанных с инспирированными США беспорядками и погромами, вспыхнувшими в нескольких кубинских городах в июле 2021 года.

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