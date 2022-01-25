Южно-Сахалинск, 26 января, 2022, 02:54 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске утром 26 января был снят режим ЧС, введённый властями после мощного снежного циклона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Погрузка снега

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Ликвидация последствий снегопада на этом не закончилась. Службы продолжат расширение дорог и тротуаров, вывоз снега.

26 января в работах будут задействованы 117 единиц техники и 45 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-восточные районы Камчатки 27 января обрушится мощный тихоокеанский циклон. Он будет оказывать влияние на погоду в крае до 29 января.