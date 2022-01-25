Вашингтон, 26 января, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о намерениях переизбираться на новый срок. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы.

Twitter.com/ SpeakerPelosi Нэнси Пелоси

«Я баллотируюсь на новый срок в Конгресс, чтобы работать в интересах народа и защитить демократию», — заявила 81-летний политик.

При этом Пелоси не уточнила, будет ли она добиваться переизбрания на пост спикера нижней палаты американского парламента. При этом в Конгрессе США она представляет Демократическую партию с 1987 года.

Напомним, промежуточные выборы в американский Конгресс должны состояться в ноябре 2022 года. В ходе выборов граждане США будут голосовать за всех 435 членов палаты представителей, а также за 34 сенаторов. В настоящее время в нижней палате американского парламента большинство кресел занимают представители Демпартии.